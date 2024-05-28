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    Мост № 455. В Петербурге открыли движение по новой переправе через Черную речку

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    Фото: ПО «Возрождение»
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    Рабочее движение по новому мосту через Черную речку открыли 28 мая. Его строили с прошлой осени.


    Как сообщает Смольный, мост в створе Сердобольской улицы протяженностью 39,2 метра должен обеспечить доступность жилого квартала на Ушаковской набережной, а также разгрузить в часы пик набережную, район Чернореченского моста, перекресток улиц Академика Крылова и Торжковской.

    ПО «Возрождение»


    Движение по мосту будет только в сторону набережной Черной речки и Сердобольской улицы, «чтобы исключить транзитный проезд автомобилей по территории жилого квартала». Примерная нагрузка — полторы тысячи машин ежесуточно.

    Фото: ПО «Возрождение»
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    «Фонтанка» рассказывала, что изначально мост хотели построить в 2023-м году, однако разрешение на строительство подрядчик получил лишь в сентябре. Стоимость работ составила около 220 млн рублей, работы проводило ПО «Возрождение».

    «Новый мост через Черную речку станет 455-й переправой на балансе "Мостотреста"», — сообщает пресс-служба Смольного. Подробнее о проекте читайте здесь.

    Фото: ПО «Возрождение»
    Фото: ПО «Возрождение»

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