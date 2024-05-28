Мост № 455. В Петербурге открыли движение по новой переправе через Черную речку

Рабочее движение по новому мосту через Черную речку открыли 28 мая. Его строили с прошлой осени.
Как сообщает Смольный, мост в створе Сердобольской улицы протяженностью
ПО «Возрождение»
Движение по мосту будет только в сторону набережной Черной речки и Сердобольской улицы, «чтобы исключить транзитный проезд автомобилей по территории жилого квартала». Примерная нагрузка — полторы тысячи машин ежесуточно.
«Фонтанка» рассказывала, что изначально мост хотели построить в
«Новый мост через Черную речку станет