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    В Петербурге спасают мальчика, который приехал на лечение и выпал из окна на Кирочной

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    Шестилетний мальчик из Казахстана выпал из окна съемной квартиры в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, инцидент произошел накануне. Обстоятельства привычные — ребенок навалился на москитную сетку и полетел вниз с третьего этажа.

    Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. Мальчик помещен в реанимацию.

    Ребенок имеет особенности психического развития и приехал в Петербург вместе с мамой, чтобы пройти лечение.

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