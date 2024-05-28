В Петербурге спасают мальчика, который приехал на лечение и выпал из окна на Кирочной

Шестилетний мальчик из Казахстана выпал из окна съемной квартиры в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, инцидент произошел накануне. Обстоятельства привычные — ребенок навалился на москитную сетку и полетел вниз с третьего этажа.



Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. Мальчик помещен в реанимацию.



Ребенок имеет особенности психического развития и приехал в Петербург вместе с мамой, чтобы пройти лечение.

