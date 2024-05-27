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    Аэропорты московского региона снова работают штатно

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    Аэропорты московского региона вернулись к штатной работе после временных ограничений вечером 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

    Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения вводились на работу аэропортов Домодедово и Жуковский с 20:46 до 21:20 мск. В период действия временных ограничений уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

    Ранее сообщалось, что самолеты в эшелонах к северо-востоку от Москвы временно изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. Минобороны сообщило об уничтожении малоразмерного воздушного шара в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник силы ПВО ликвидировали над микрорайоном Кучино в Балашихе.

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