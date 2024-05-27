В Турции суд оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве петербургской активистки Анастасии Емельяновой

Турецкий суд оправдал молодого человека петербургской феминистки Анастасии Емельяновой, которая была найдена мертвой в арендованной квартире в городе Эрзрум в сентябре 2023 года. В феврале прокуратура требовала для мужчины пожизненный срок, настаивая на его виновности в убийстве девушки. Об оправдательном приговоре 27 мая сообщило турецкое издание Gazete Duvar.



Фото: Скриншот из ютуб-канала «Феминистки поясняют» Поделиться Поделиться





Как рассказывали турецкие СМИ, во время судебного процесса в 1-м Высшем уголовном суде Эрзурума были изучены записи телефонных разговоров и переписки молодых людей, а также данные «умных часов» Анастасии. Однако суд не нашел убедительных доказательств виновности Арнабеха. Интересы семьи погибшей в суде представляла общественная организация «Дети и женщины прежде всего» (Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği), зарегистрированная в Стамбульской коллегии адвокатов. На каждом заседании старались присутствовать подруги Емельяновой.

О смерти Анастасии стало известно 25 сентября 2023 года. Накануне она несколько дней не выходила на связь, что вызвало беспокойство у ее подруг. В результате они выяснили, что полиция нашла ее мертвой в квартире в турецком Эрзуруме: девушка погибла от резаных ран и потери крови. Ее молодой человек, 30-летний сириец Мохамед Низар Арнабех, рассказал правоохранителям, что во время ссоры вечером 20 сентября сначала толкнул ее, а потом ранил в ногу осколком стеклянного стола. Мужчина решился позвать кого-нибудь на помощь лишь спустя несколько часов: сначала он обратился к соседям, потом на место приехали скорая и полиция, но девушку уже было не спасти. Местные журналисты публиковали свидетельства соседей, которые слышали звуки ссоры и потом видели растерянного Арабеха.

Впоследствии Арнабех изменил свои показания и начал настаивать на том, что Емельянова якобы получила травмы без его участия и, возможно, нанесла их себе сама. Адвокаты настаивали, что мужчины вовсе не было дома, когда Анастасия порезалась: он якобы вышел на улицу после ссоры, а когда вернулся, она уже была мертва. Мохамед Низар Арнабех учился в Эрзуруме на факультете машиностроения, подрабатывал в кафе. Анастасия переехала в маленький городок из Стамбула, чтобы жить вместе с ним. Она занималась программированием и арендовала квартиру одна.

Подруги Анастасии организовали репатриацию ее тела в Россию, в Новосибирск, где живет ее мама.

Анастасия Емельянова была одной из ведущих феминистского ютуб-канала и участвовала в проекте «Сказки для девочек» в качестве редактора. Личный проект Емельяновой назывался «Это не плакат»: она вышивала лозунги на одежде и шоперах. Девушка родом из Новосибирска, по образованию филолог. Приняла решение уехать из России в 2022 году.