Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео экстренной посадки вертолета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое во время экстренной посадки вертолета, в котором он находился.
Ранее информация о вынужденной посадке попала в СМИ.
На кадрах можно увидеть сильную низкую облачность, препятствующую полету в холмистой местности. Именно погодные условия и стали причиной непредвиденной посадки в Ванадзоре.
Там же Пашинян пересел в автомобиль и продолжил движение, не уточнив, куда направляется. По версии СМИ, пунктом назначения может быть Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.