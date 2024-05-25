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    СМИ: вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе города Ванадзор

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    Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна 25 мая совершил вынужденную экстренную посадку на стадионе в городе Ванадзор, расположенном в 132 км к северу от Еревана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительственные телеграм-каналы.

    По предварительным данным, Никол Пашинян мог направляться в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана или в Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

    О пострадавших не сообщается. Сам Пашинян написал, что «с ним все хорошо».

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