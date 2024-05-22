«Две женщины упали, по ним бежала толпа». Эпичные кадры: трамвай мощно сгорает за минуты

Предполагаемую причину трамвайного пожара в Екатеринбурге озвучили в мэрии. Пока основная версия — короткое замыкание силового кабеля 600 В, расположенного между крышей и потолком в средней части вагона, пишет E1.RU. В пожаре никто не пострадал.



«Вагон проходил все виды регламентных ремонтов и обслуживания. Администрация Южного трамвайного депо, Гортранс и Комитет по транспорту отмечают грамотные и своевременные действия водителя», — добавили в канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.



Этот же телеграм-канал опубликовал видеозапись пожара.



«Особенный трепет вызывают люди, спешащие на подъехавший трамвай, но затем растерянно тормозящие при виде вываливающейся из вагона толпы», — отмечается в сообщении.

Пожар начался, как уже писала «Фонтанка», на Вторчермете, на перекрестке улицы Титова и Рижского переулка, 22 мая в 7:40 утра. Пожарные ликвидировали горение примерно через полчаса. Вот что осталось от вагона.

Фото: E1.RU / ИА «Ночные новости» Поделиться Поделиться





Очевидец Евгений рассказывает, что сначала загорелась проводка на потолке, после хлопка посыпались искры, как при фейерверке. Трамвай стоял на остановке, пассажиры уже вошли, но водитель заметил ЧП, открыл двери и даже пытался справиться с пламенем с помощью огнетушителя. Но пассажиры всё равно впали в панику и начали кричать.



Очевидец Ярослав

Фото: Очевидец Ярослав Поделиться Поделиться





«Первые две женщины упали, по ним бежала толпа. Я одну оттащил от дверей, чтобы ее еще больше не покалечили», — говорит Евгений.

По словам очевидцев, всего в вагоне было около 30 человек. Все они вышли сами, никто не пострадал.



Читатель Ярослав рассказал «Фонтанке», что не заметил в трамвае молотков, которыми в случае ЧП выбивают стекла. Люди смогли выйти через двери благодаря тому, что водитель быстро открыл их. Тема молотков получила особую актуальность после трагедии в Петербурге, где автобус упал в Мойку, и погибли семь человек. «Фонтанка» писала, что не так с молотками в общественном транспорте.