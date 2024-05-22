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    «Люди бросились к дверям с криками». В Екатеринбурге вспыхнул трамвай с пассажирами в салоне

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    Огонь объял трамвай в Екатеринбурге. Возгорание началось около 7:40 утра 22 мая, когда жители ехали на работу. По словам очевидцев, трагедии чудом удалось избежать.

    E1.RU | Новости Екатеринбурга

    Как сообщает E1.RU, пожар начался с центральной части салона. Об этом рассказал пассажир Никита, который был внутри в момент ЧП. Люди устремились к выходу, но двери были закрыты.

    «Прошло меньше минуты, и двери открылись, но [перед этим] люди ломанулись прямо друг по другу, паника началась в салоне. Как выскакивали, я не знаю, смотрел внутрь вагона, чтобы кому-то помочь. Водитель вовремя открыл двери», — поделился Никита.

    По словам мужчины, буквально через 2–3 минуты салон уже был полностью объят огнем.

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    Пассажир Евгений рассказал журналистам, что в момент возгорания находился в метре от очага. По его словам, пожар начался после того, как пассажиры вошли в салон на остановке.

    «Благо трамвай еще не поехал. Водитель — красавчик, оперативно открыл дверь и даже пытался тушить вагон с помощью огнетушителя. Но паника всё равно была, люди бросились к дверям с криками», — рассказал Евгений.

    Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. По данным очевидцев, в трамвае находились около 30 человек — все они эвакуировались, обошлось без пострадавших.

    Ранее трамвай загорелся на Тихорецком проспекте в Петербурге. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.

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