В Белгороде при тройном ДТП перевернулась скорая, пострадали семеро

Тройное ДТП произошло утром 11 мая в самом центре Белгорода — на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта: водитель легковушки, проезжая перекресток, не пропустил карету скорой помощи, двигавшуюся с включенной сиреной. От удара скорая перевернулась на бок. Отлетевшие на угол перекрестка транспортные средства угодили в стоявшую там легковушку.
В результате аварии, по данным УГИБДД по Белгородской области, «за медицинской помощью обратились 7 человек, из них 6 — находились в автомобиле «ГАЗель» (скорая) и водитель автомобиля «Тойота Авенсис», а также на месте происшествия бригадой скорой помощи была осмотрена несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Пежо», медицинская помощь ей не потребовалась».
11 мая в Белгороде неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела за прошедшие сутки пострадали восемь человек. Также один человек погиб в результате атаки украинского квадрокоптера, который сбросил взрывчатку на припаркованный грузовой автомобиль.