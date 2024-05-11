Реклама

    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    4 м/с, сев

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    В Белгороде при тройном ДТП перевернулась скорая, пострадали семеро

    2126
    7 комментариев

    Тройное ДТП произошло утром 11 мая в самом центре Белгорода — на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта: водитель легковушки, проезжая перекресток, не пропустил карету скорой помощи, двигавшуюся с включенной сиреной. От удара скорая перевернулась на бок. Отлетевшие на угол перекрестка транспортные средства угодили в стоявшую там легковушку.

    В результате аварии, по данным УГИБДД по Белгородской области, «за медицинской помощью обратились 7 человек, из них 6 — находились в автомобиле «ГАЗель» (скорая) и водитель автомобиля «Тойота Авенсис», а также на месте происшествия бригадой скорой помощи была осмотрена несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Пежо», медицинская помощь ей не потребовалась».

    11 мая в Белгороде неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела за прошедшие сутки пострадали восемь человек. Также один человек погиб в результате атаки украинского квадрокоптера, который сбросил взрывчатку на припаркованный грузовой автомобиль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close