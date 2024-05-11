Реклама

    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, сев

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    В Белгородской области во время обстрела пострадали восемь человек. Уничтожен 21 реактивный снаряд

    1717
    3 комментария

    Восемь человек пострадали в результате обстрела Белгородской области. Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями госпитализировали из поселка Новосадовый. Двое мужчин доставлены в больницу из поселка Дубовое. Трое пострадавших получили медпомощь на месте и от госпитализации отказались, сообщает 11 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В Новосадовом после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения получил 21 частный жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, посечены фасады и выбиты окна, также повреждены 4 автомобиля. В поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

    По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над Белгородской областью уничтожили 21 украинский реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 «Вампир» и девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close