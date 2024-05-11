В Белгородской области во время обстрела пострадали восемь человек. Уничтожен 21 реактивный снаряд

Восемь человек пострадали в результате обстрела Белгородской области. Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями госпитализировали из поселка Новосадовый. Двое мужчин доставлены в больницу из поселка Дубовое. Трое пострадавших получили медпомощь на месте и от госпитализации отказались, сообщает 11 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.



В Новосадовом после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения получил 21 частный жилой дом. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, посечены фасады и выбиты окна, также повреждены 4 автомобиля. В поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

