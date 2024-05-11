В Белгородской области квадрокоптер атаковал грузовик. Погиб мужчина

Житель села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа погиб в результате атаки украинского квадрокоптера, который сбросил взрывчатку на припаркованный грузовой автомобиль. Об этом 11 мая сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



В машине был второй мужчина, который получил осколочные ранения ног и был госпитализирован. Грузовик получил сильные повреждения. На месте работают оперативные службы.



Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате обстрела Белгородской области. Более четырех десятков домов получили повреждения. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в регионе уничтожили 21 украинский реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 «Вампир» и девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.