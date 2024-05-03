Прокурор настаивает на ужесточении наказания блогеру-сыроеду Лютому, у которого умер сын от истощения

Защита и обвинение обжаловали приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, которому в апреле Лазаревский районный суд назначил 8 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о гибели ребенка. Об этом 3 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Сторона защиты просит смягчить срок, а прокурор, наоборот, считает восемь лет колонии слишком мягким приговором и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы в апелляционном порядке будут рассмотрены в Краснодарском краевом суде.
В апреле Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого скончался от истощения. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (
Суд установил, что 11 февраля 2023 года в Лютого родился сын. Роды прошли дома, от медицинской помощи семья решила отказаться. Кроме того, родители не поставили сына на учет в медучреждении и не носили его на осмотры. Лютый — приверженец «нестандартного оздоровления организма» и применял к новорожденному методику длительного голодания, обливания холодной водой, что привело к снижению его веса и заболеванию.
Спустя чуть меньше месяца после рождения родители решили показать ребенка врачам. К тому моменту малыш плохо себя чувствовал, отказывался от пищи. По пути в больницу ребенок скончался. В сентябре 2023 года мать умершего получила два года исправительных работ.