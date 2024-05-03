Прокурор настаивает на ужесточении наказания блогеру-сыроеду Лютому, у которого умер сын от истощения

Защита и обвинение обжаловали приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, которому в апреле Лазаревский районный суд назначил 8 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о гибели ребенка. Об этом 3 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Сторона защиты просит смягчить срок, а прокурор, наоборот, считает восемь лет колонии слишком мягким приговором и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы в апелляционном порядке будут рассмотрены в Краснодарском краевом суде.