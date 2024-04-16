    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, ю-з

    748мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, ребенок которого умер от голода

    2812
    5 комментариев

    Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор блогеру Максиму Лютому, ребенок которого скончался от истощения. Мужчину отправят в колонию строгого режима.

    Как сообщает пресс-служба судов Краснодарского края 16 апреля, 44-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), и в неисполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ).

    Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Добавим, что прокурор запрашивал восемь с половиной лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

    Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

    Следствие и суд установили, что 11 февраля прошлого года у Лютого родился сын. Роды прошли дома, за медпомощью семья решила не обращаться. Родители также не поставили сына на учет в медучреждении и не водили младенца на осмотры. Будучи приверженцем «нестандартного оздоровления организма», Лютый применял к новорожденному методику длительного голодания, обливания холодной водой, что привело к снижению его веса и заболеванию.

    Спустя чуть меньше месяца после рождения ребенка родители решили самостоятельно отвезти его в больницу в связи с ухудшением здоровья младенца и его длительным отказом от пищи, однако малыш скончался по пути в медучреждение.

    Сожительница Лютого, мать его ребенка, избежала лишения свободы и отделалась исправительными работами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Максим ЛютыйБлогерИстощение
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close