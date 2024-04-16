Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, ребенок которого умер от голода

Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор блогеру Максиму Лютому, ребенок которого скончался от истощения. Мужчину отправят в колонию строгого режима.
Как сообщает пресс-служба судов Краснодарского края 16 апреля,
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на
Следствие и суд установили, что 11 февраля прошлого года у Лютого родился сын. Роды прошли дома, за медпомощью семья решила не обращаться. Родители также не поставили сына на учет в медучреждении и не водили младенца на осмотры. Будучи приверженцем «нестандартного оздоровления организма», Лютый применял к новорожденному методику длительного голодания, обливания холодной водой, что привело к снижению его веса и заболеванию.
Спустя чуть меньше месяца после рождения ребенка родители решили самостоятельно отвезти его в больницу в связи с ухудшением здоровья младенца и его длительным отказом от пищи, однако малыш скончался по пути в медучреждение.
Сожительница Лютого, мать его ребенка, избежала лишения свободы и отделалась исправительными работами.