После гибели женщины-пешехода в Пушкине возбудили уголовное дело. Сбежавший водитель найден

ДТП со смертельным исходом, произошедшее в ночь на 2 мая в Пушкине, стало уголовным делом. Сотрудники полиции разыскали водителя «Газели», скрывшегося после наезда на женщину.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 3 мая, 34-летний водитель «Газели» на Красносельском шоссе сбил 30-летнюю женщину вне пешеходного перехода и скрылся. Она получила многочисленные травмы и скончалась в больнице.



В ходе розыска водителя задержали в деревне Келози Ломоносовского района. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

