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    После гибели женщины-пешехода в Пушкине возбудили уголовное дело. Сбежавший водитель найден

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    ДТП со смертельным исходом, произошедшее в ночь на 2 мая в Пушкине, стало уголовным делом. Сотрудники полиции разыскали водителя «Газели», скрывшегося после наезда на женщину.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 3 мая, 34-летний водитель «Газели» на Красносельском шоссе сбил 30-летнюю женщину вне пешеходного перехода и скрылся. Она получила многочисленные травмы и скончалась в больнице.

    В ходе розыска водителя задержали в деревне Келози Ломоносовского района. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Ранее «Фонтанка» писала о возбуждении уголовного дела после наезда самокатчика на ребёнка в Петербурге. Врачи зафиксировали у девочки сотрясение мозга, но разрешили забрать девочку домой. В СК подтвердили, что пользователь кикшеринга был в состоянии алкогольного опьянения.

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