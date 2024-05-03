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    Новая атака на Белгородскую область: дрон-камикадзе поразил припаркованную машину, ранен человек

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    Село Вознесеновка (Шебекинский городской округ Белгородской области) утром 3 мая подверглось повторной атаке ВСУ, есть ещё один раненый. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

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    Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, стоявший рядом с коммерческим объектом. Пострадал один мужчина. У него осколочные ранения спины, руки и ноги. Скорая доставила его в областную клиническую больницу.


    «Транспортное средство получило сильные повреждения, ещё 3 автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекте выбито окно», — пишет Гладков.

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    В ходе первой атаки на Вознесеновку FPV-дрон попал в автобус, который возит на работу сотрудников коммерческой компании. Один мужчина получил баротравму и ушиб руки. По данным Минобороны, за ночь в Белгородской области средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА и один в Крыму.

    «Фонтанка» подробно писала, как живёт Белгородская область под ежедневными обстрелами. Наш корреспондент побывал на месте и узнал, что думают и делают теперь местные жители.

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