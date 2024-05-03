FPV-дрон атаковал автобус с людьми в Белгородской области. Гладков показывает последствия

В результате атаки беспилотника в Белгородской области 3 мая пострадал один человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Вознесеновка (Шебекинский городской округ) FPV-дрон попал в автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. Внутри находились водитель и два пассажира. Один мужчина получил баротравму и ушиб правой руки.
«Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Гладков.
Напомним, по данным Минобороны, за ночь в Белгородской области средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА и один в Крыму.