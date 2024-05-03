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    FPV-дрон атаковал автобус с людьми в Белгородской области. Гладков показывает последствия

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    В результате атаки беспилотника в Белгородской области 3 мая пострадал один человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    В селе Вознесеновка (Шебекинский городской округ) FPV-дрон попал в автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. Внутри находились водитель и два пассажира. Один мужчина получил баротравму и ушиб правой руки.

    «Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Гладков.

    Напомним, по данным Минобороны, за ночь в Белгородской области средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА и один в Крыму.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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