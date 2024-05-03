    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    768мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.05eur98.64
    ТЕМА ДНЯ

    Видео с хлопком в Павловске. Слушайте

    Минобороны: шесть БПЛА перехвачены в двух регионах

    2928
    1 комментарий

    Минобороны РФ сообщает о пресечении атак c применением беспилотных летательных объектов самолетного типа 3 мая по двум российским регионам: Крыму и Белгородской области.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

    Опасность атаки БПЛА в Белгородской области действовала, по данным ГУ МЧС, примерно с часа ночи до половины пятого. Также её объявляли сегодня в Воронежской области — с начала четвёртого почти до 5 часов утра.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотникаАтака беспилотников
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close