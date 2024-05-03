Минобороны: шесть БПЛА перехвачены в двух регионах

Минобороны РФ сообщает о пресечении атак c применением беспилотных летательных объектов самолетного типа 3 мая по двум российским регионам: Крыму и Белгородской области.



«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.



Опасность атаки БПЛА в Белгородской области действовала, по данным ГУ МЧС, примерно с часа ночи до половины пятого. Также её объявляли сегодня в Воронежской области — с начала четвёртого почти до 5 часов утра.

