«Всякие ничтожества». Боец ММА ответил тем, кто осудил его за уход с места аварии на Троицком мосту

Боец ММА Ибрагим Исламов, более известный как Никархо, ответил недоброжелателям, которые посчитали, что его побег с места аварии на Троицком мосту — «не мужской поступок». Видео с монологом Исламова публикуют 2 мая в социальных сетях.
«Поражают всякие ничтожества, которые ничего из себя не представляют и за мужское качают — за мой поступок, что я ушёл. Да, я ушёл. Я не сбил человека и не попал в чужую машину», — заявил боец. Он объяснил, что находился в шоковом состоянии и у него из головы текла кровь ручьем.
Соцсети
При этом спортсмен признал, что совершил административное правонарушение, за которое он понесет наказание. «А вы, сидя и печатая там, — ничтожества, вы ничего из себя не представляете и ничего в этой жизни не добились», — возмутился виновник ДТП.
«Фонтанка.ру»
Как писала «Фонтанка», утром 24 апреля молодой человек арендовал Porsche Cayenne, уже ночью этот же автомобиль попал в ДТП — водитель не дождался, пока Троицкий мост сведут до конца, и влетел в раздвижную часть сооружения. После аварии молодой человек попал на камеры видеонаблюдения.