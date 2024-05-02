«Всякие ничтожества». Боец ММА ответил тем, кто осудил его за уход с места аварии на Троицком мосту

Боец ММА Ибрагим Исламов, более известный как Никархо, ответил недоброжелателям, которые посчитали, что его побег с места аварии на Троицком мосту — «не мужской поступок». Видео с монологом Исламова публикуют 2 мая в социальных сетях.

«Поражают всякие ничтожества, которые ничего из себя не представляют и за мужское качают — за мой поступок, что я ушёл. Да, я ушёл. Я не сбил человека и не попал в чужую машину», — заявил боец. Он объяснил, что находился в шоковом состоянии и у него из головы текла кровь ручьем.