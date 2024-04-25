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    Известный боец попал на камеры видеонаблюдения после ДТП с «Кайеном» на Троицком мосту

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    Камеры видеонаблюдения запечатлели нервного молодого человека, звонящего кому-то по телефону. Это может быть арендатор того самого Porsche Cayenne, который разбился в ДТП на Троицком мосту.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По предварительным данным «Фонтанки», на кадрах — 25-летний спортсмен, звезда поп-ММА. Утром 24 апреля на его имя в Москве был арендован Porsche Cayenne. Услуга обошлась в 20 тысяч рублей, еще 40 тысяч остались в качестве залога.

    Ночью 25 апреля этот же «Порше» устроил ДТП в Петербурге, не дождавшись сведения Троицкого моста. Момент попал на видео.

    «Фонтанка.ру»

    По данным «Фонтанки», до этого молодой человек выкладывал фото и видео в соцсетях, где был в той же одежде, что нервный мужчина на кадрах с камер.

    У бойца много поклонников — на его Инстаграм* (запрещен в РФ) подписано более 95 тысяч человек.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    *Принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    ДТП на Троицком мосту
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