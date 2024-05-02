Вошел в машину с разбегу. ДТП на Коломяжском, где пострадал подросток, попало на видео

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Запись с камеры видеонаблюдения проясняет обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадал юный пешеход. А также показывает, как важно на дороге быть внимательными и не торопиться.
ДТП произошло в 17:30 1 мая на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 17 по Коломяжскому проспекту. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, что в одну сторону дорога была свободна, а в другую поток транспорта был плотным. Подросток попытался перебежать именно забитую часть дороги.
Он пересек два ряда: в первом машины поворачивали до «зебры», во втором водитель белого авто его пропустил. А по третьему в этот момент ехала красная KIA, водитель которой ускорился вслед за ехавшей перед ним машиной. Подросток с разбегу ударился прямо в заднюю дверь и крыло автомобиля и упал, выронив стакан с напитком.
Водитель KIA Cerato, 54-летний петербуржец, после столкновения сразу остановился и подошел к пострадавшему. 13-летний подросток, ученик 6-го класса одной из городских школ, получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.