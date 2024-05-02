Вошел в машину с разбегу. ДТП на Коломяжском, где пострадал подросток, попало на видео

Запись с камеры видеонаблюдения проясняет обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадал юный пешеход. А также показывает, как важно на дороге быть внимательными и не торопиться.

ДТП произошло в 17:30 1 мая на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 17 по Коломяжскому проспекту. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, что в одну сторону дорога была свободна, а в другую поток транспорта был плотным. Подросток попытался перебежать именно забитую часть дороги.