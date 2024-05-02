Смертельное ДТП на М-10. Грузовик съехал с моста, его обломки — далеко внизу

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на автодороге М-10 «Россия» в Крестецком районе Новгородской области.
Как сообщает областное УГИБДД, в 1:34 на 421-м километре трассы «Скания» с полуприцепом, ехавшая со стороны Москвы в направлении Петербурга, на участке работ по ремонту моста съехала в реку Ярынья. На кадрах ГИБДД видно, что машина упала с моста, пролетев большое расстояние.
Водитель — 56-летний мужчина — погиб на месте до прибытия скорой помощи. Кроме него, в машине никого не было. Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.