    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, ю-з

    769мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    Смертельное ДТП на М-10. Грузовик съехал с моста, его обломки — далеко внизу

    4632
    обсудить

    Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на автодороге М-10 «Россия» в Крестецком районе Новгородской области.

    Как сообщает областное УГИБДД, в 1:34 на 421-м километре трассы «Скания» с полуприцепом, ехавшая со стороны Москвы в направлении Петербурга, на участке работ по ремонту моста съехала в реку Ярынья. На кадрах ГИБДД видно, что машина упала с моста, пролетев большое расстояние.

    УГИБДД УМВД России по Новгородской области

    Водитель — 56-летний мужчина — погиб на месте до прибытия скорой помощи. Кроме него, в машине никого не было. Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикомСмертельное ДТП с грузовикомУпал с мостаНовгородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close