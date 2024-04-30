«Мы войдем в Рафах и уничтожим ХАМАС»: премьер Израиля подтвердил продолжение военных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наземную военную операцию в самом южном районе сектора Газа на границе с Египтом. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в палестинском анклаве.

«Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, даже не рассматривается. Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там», — сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Ранее продолжение наземной операции анонсировал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, однако США и другие западные страны выразили несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе: в этом населенном пункте находится около 1,5 миллиона мирных жителей, ранее бежавших на юг из других регионов страны.