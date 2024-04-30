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    «Мы войдем в Рафах и уничтожим ХАМАС»: премьер Израиля подтвердил продолжение военных действий в секторе Газа

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    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наземную военную операцию в самом южном районе сектора Газа на границе с Египтом. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в палестинском анклаве.

    «Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, даже не рассматривается. Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там», — сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).

    Ранее продолжение наземной операции анонсировал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, однако США и другие западные страны выразили несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе: в этом населенном пункте находится около 1,5 миллиона мирных жителей, ранее бежавших на юг из других регионов страны.

    По сообщениям СМИ, Международный уголовный суд готовится выдать ордеры на арест израильских чиновников, причастных к гибели мирного населения в секторе Газа.

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    Биньямин НетаньяхуЦАХАЛРафахХАМАС
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