В Петербурге сменился глава центра, сирота из которого жаловался на угрозы психиатрическим лечением

В Центре содействия семейному воспитанию №12 на Петроградской стороне, вокруг которого в марте разгорелся скандал, сменился руководитель. Алевтина Погорелова, возглавлявшая сиротское учреждение более 30 лет, уже не работает там. «Фонтанка» 24 апреля обратила внимание на информацию об этом на сайте ЦССВ №12.
В марте один из подопечных центра обратился к уполномоченной по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой с жалобой на угрозы психиатрическим лечением из-за нарушения дисциплины. В качестве подтверждения он предоставил аудиозапись разговора с женщиной, которая оскорбляет его и говорит: «Так, я решу. Скорее всего, ты пойдёшь у меня в психиатрию. Пошёл вон отсюда».
Ещё в январе он сбежал из ЦССВ №12 и опасался туда возвращаться, ожидая физических наказаний и реализации озвученных угроз. Воспитатели, педагоги и директор центра рассказали «Фонтанке», что подросток психически здоров и не имеет показаний к лечению.
Уполномоченную по правам человека он просил помочь перевестись в другой ЦССВ, что в результате и было сделано при содействии комитета по социальной политике. Сейчас молодой человек находится в ЦССВ №5 в Калининском районе. Аппарат омбудсмена по правам ребенка Анны Митяниной обратился в прокуратуру по поводу происходящего, а комитет по социальной политике провел свою проверку.
В апреле с сайта ЦССВ №12 удалили информацию об Алевтине Погореловой, которая возглавляла центр во время инцидента. Ранее её фотография была размещена на главной странице. В разделе «Руководство. Педагогический состав» в качестве временно исполняющего обязанности директора указан Константин Мамаев.
«Я уволена», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» 74-летняя Алевтина Погорелова, отказавшись уточнять какие-либо подробности.
Новому руководителю центра Константину Мамаеву 47 лет, он выпускник факультета дефектологии и социальной работы ЛГУ им. Пушкина и Ленинградского областного колледжа культуры и искусств.
«Фонтанка» рассказывала также о ситуации в Центре содействия семейному воспитанию №14 в Пушкине, подопечная которого пожаловалась в полицию на угрозы психиатрическим лечением. Аппарат уполномоченной по правам ребенка посетил этот ЦССВ и пришел к выводу, что права детей в нем не нарушали.