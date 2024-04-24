В Петербурге сменился глава центра, сирота из которого жаловался на угрозы психиатрическим лечением

В Центре содействия семейному воспитанию №12 на Петроградской стороне, вокруг которого в марте разгорелся скандал, сменился руководитель. Алевтина Погорелова, возглавлявшая сиротское учреждение более 30 лет, уже не работает там. «Фонтанка» 24 апреля обратила внимание на информацию об этом на сайте ЦССВ №12.



В марте один из подопечных центра обратился к уполномоченной по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой с жалобой на угрозы психиатрическим лечением из-за нарушения дисциплины. В качестве подтверждения он предоставил аудиозапись разговора с женщиной, которая оскорбляет его и говорит: «Так, я решу. Скорее всего, ты пойдёшь у меня в психиатрию. Пошёл вон отсюда».