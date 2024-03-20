Аппарат омбудсмена по правам ребёнка проверил Центр содействия семейному воспитанию № 14 в Пушкине после статьи «Фонтанки»

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной провёл проверку Центра содействия семейному воспитанию
Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что МВД проводит проверку жалоб от подопечных этого центра. Поступил сигнал о возможных угрозах психиатрическим лечением за непослушание, а также о якобы необоснованном направлении в психиатрическую больницу некоторых детей. Кроме этого, редакции и ведомствам поступила информация о неэтичном и грубом обращении с подопечными центра. Правоохранителям и чиновникам были предоставлены иллюстрирующие это аудиозаписи.
Аппарат омбудсмена по правам ребёнка сообщает, что тоже получил обращение от одной из подопечных пушкинского центра. Она пожаловалась на «жестокое обращение и травлю» в отношении детей, а также на проблемы с их обучением. Примечательно, что
Сейчас, пообщавшись с сотрудниками и подопечными учреждения, аппарат уполномоченной пришёл к выводу, что в Центре содействия семейному воспитанию
«Подростки в ходе доверительной беседы с сотрудниками аппарата факты травли, жестокого или пренебрежительного отношения отрицали. Напротив, ребята пояснили, что проживать в центре им комфортно, поскольку здесь есть добрые и внимательные воспитатели, всегда есть поддержка психолога, а также личного наставника. Выпускники центра часто приходят сюда в гости, где им всегда рады», — сообщает аппарат омбудсмена по правам ребенка.
Отмечается, что местные органы опеки не получали никаких жалоб от подопечных Центра содействия семейному воспитанию
Информацию от девушки, обратившейся в аппарат уполномоченной по правам ребенка, по результатам последней проверки называют не вполне достоверной.
«В результате выяснилось, что информация в заявлении искажена и не соответствует действительности. Девушка, обратившаяся к детскому уполномоченному, является совершеннолетней, в центре не проживает, жилой площадью обеспечена и обучается в колледже», — сказано в публикации аппарата омбудсмена по правам ребенка.
Вместе с тем Центру содействия семейному воспитанию
«Успешная интеграция в общество воспитанников сиротских организаций во многом зависит от готовности каждого проявить доброту, участие и милосердие», — резюмирует аппарат уполномоченного по правам ребёнка.
Ответить на дополнительные вопросы «Фонтанки» по поводу проведённой проверки в аппарате не смогли. В частности, неизвестно, было ли обращение к уполномоченному идентично жалобам в полицию, комитет по социальной политике, в аппарат уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, а также сообщениям в редакцию «Фонтанки» по поводу ситуации в учреждении. Ранее о проблемах в центре содействия семейному воспитанию сигнализировала
Результаты проверки МВД по факту жалоб на Центр содействия семейному воспитанию
Подробнее о том, что случилось в учреждении для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — читайте в материале «Фонтанки».