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    Аппарат омбудсмена по правам ребёнка проверил Центр содействия семейному воспитанию № 14 в Пушкине после статьи «Фонтанки»

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    2 комментария
    Фото: сгенерировано с помощью midjorobot
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    Аппарат уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной провёл проверку Центра содействия семейному воспитанию № 14 в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили сотрудники аппарата в социальных сетях 19 марта.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что МВД проводит проверку жалоб от подопечных этого центра. Поступил сигнал о возможных угрозах психиатрическим лечением за непослушание, а также о якобы необоснованном направлении в психиатрическую больницу некоторых детей. Кроме этого, редакции и ведомствам поступила информация о неэтичном и грубом обращении с подопечными центра. Правоохранителям и чиновникам были предоставлены иллюстрирующие это аудиозаписи.

    Центр содействия семейному воспитанию <nobr class="_">№ 14</nobr>
    Центр содействия семейному воспитанию № 14Фото: Скриншот Google Maps
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    Аппарат омбудсмена по правам ребёнка сообщает, что тоже получил обращение от одной из подопечных пушкинского центра. Она пожаловалась на «жестокое обращение и травлю» в отношении детей, а также на проблемы с их обучением. Примечательно, что 13 марта представители аппарата рассказали «Фонтанке» об отсутствии каких-либо жалоб на центр по обозначенной журналистами теме.

    Сейчас, пообщавшись с сотрудниками и подопечными учреждения, аппарат уполномоченной пришёл к выводу, что в Центре содействия семейному воспитанию № 14 всё в порядке.

    «Подростки в ходе доверительной беседы с сотрудниками аппарата факты травли, жестокого или пренебрежительного отношения отрицали. Напротив, ребята пояснили, что проживать в центре им комфортно, поскольку здесь есть добрые и внимательные воспитатели, всегда есть поддержка психолога, а также личного наставника. Выпускники центра часто приходят сюда в гости, где им всегда рады», — сообщает аппарат омбудсмена по правам ребенка.

    Отмечается, что местные органы опеки не получали никаких жалоб от подопечных Центра содействия семейному воспитанию № 14. Интересно, что при этом жалобы на центр точно поступали в комитет по социальной политике Петербурга. В ответе ведомства (есть в распоряжении «Фонтанки») сказано, что представители администрации Пушкинского района проводили внеплановую проверку в этом центре 9 февраля и не установили фактов нарушений прав заявителя.

    Информацию от девушки, обратившейся в аппарат уполномоченной по правам ребенка, по результатам последней проверки называют не вполне достоверной.

    «В результате выяснилось, что информация в заявлении искажена и не соответствует действительности. Девушка, обратившаяся к детскому уполномоченному, является совершеннолетней, в центре не проживает, жилой площадью обеспечена и обучается в колледже», — сказано в публикации аппарата омбудсмена по правам ребенка.

    Вместе с тем Центру содействия семейному воспитанию № 14 дано несколько рекомендаций. В частности, внедрять медиативные технологии, привлекать специалистов центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района, обратить особое внимание на постинтернатное сопровождение выпускников.

    «Успешная интеграция в общество воспитанников сиротских организаций во многом зависит от готовности каждого проявить доброту, участие и милосердие», — резюмирует аппарат уполномоченного по правам ребёнка.

    Ответить на дополнительные вопросы «Фонтанки» по поводу проведённой проверки в аппарате не смогли. В частности, неизвестно, было ли обращение к уполномоченному идентично жалобам в полицию, комитет по социальной политике, в аппарат уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, а также сообщениям в редакцию «Фонтанки» по поводу ситуации в учреждении. Ранее о проблемах в центре содействия семейному воспитанию сигнализировала 17-летняя девушка, которая учится в колледже на логиста.

    Результаты проверки МВД по факту жалоб на Центр содействия семейному воспитанию № 14 пока неизвестны. «Фонтанка» будет следить за развитием ситуации.

    Подробнее о том, что случилось в учреждении для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: сгенерировано с помощью midjorobot
    Центр содействия семейному воспитанию <nobr class="_">№ 14</nobr>
    Центр содействия семейному воспитанию № 14Фото: Скриншот Google Maps

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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 14:55
    "Аппарат омбудсмена" - судя по результатам работы, "Аппарат омбудсмена" - это бульбик.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 13:32
    Когда мы писали Митяниной о семье пьяниц обкуренных и их детях и их собутыльниках, то Митянина отвечала : меня не касается. Чего забегала ? Долго писали. Она никогда ничего не делала и ни в чем не разбиралась. Это человек : пустая говорильня..
    +0−0
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