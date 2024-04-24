Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов из России в Мексику

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажу билетов из России в Мексику. Официального уведомления не было, но об этом говорит сайт авиаперевозчика.



Информацию в среду, 24 апреля, проверили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и подтвердили, что купить билеты из России в Мексику невозможно — сайт не дает этого сделать.