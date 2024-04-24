Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов из России в Мексику

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажу билетов из России в Мексику. Официального уведомления не было, но об этом говорит сайт авиаперевозчика.
Информацию в среду, 24 апреля, проверили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и подтвердили, что купить билеты из России в Мексику невозможно — сайт не дает этого сделать.
«Не получилось найти ни одного билета на рейсы в Мехико и Канкун из Москвы, Петербурга и Казани, мы перебрали всевозможные даты — безуспешно», — говорится в сообщении АТОР.
У корреспондента «Фонтанки» тоже не вышло купить билет из Петербурга в Мехико ни на май, ни на июль — все билеты якобы распроданы.
При этом билеты в Мексику из Стамбула на ту же дату по-прежнему доступны. В АТОР уточнили, что можно приобрести билеты через Стамбул на рейсы и в другие страны Латинской Америки.
Ранее стало известно, что некоторых россиян, следующих транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки, не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, вылетающие из Турции. «Фонтанка» рассказывала, как петербуржца и еще нескольких пассажиров развернули прямо у гейта, отказав им в посадке на самолет. Российские дипломаты пытались добиться разъяснения от турецкой стороны, но «внятной реакции» так и не получили.
Накануне Turkish Airlines отреагировала на скандал, опубликовав памятку на русском языке о транзите через Стамбул в Латинскую Америку. В Кремле заявили, что проблема — со стороны турецкой компании и российское дипломатическое ведомство активно работает над ее решением.