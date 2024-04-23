Белгород готовится к Пасхе. На кладбищах устанавливают укрытия от обстрелов

«Безопасность посетителей кладбищ — приоритетный вопрос. Для обеспечения порядка в пасхальные дни здесь будут дежурить представители полиции, белгородской самообороны», — написал Демидов в своем официальном тг-канале.

В Белгороде устанавливают 20 дополнительных модульных укрытий на 9 городских кладбищах. Об этом 23 апреля сообщил мэр города Валентин Демидов.

Напомним, уже много месяцев Белгород обстреливают с территории Украины практически ежедневно. После особенно сильного обстрела 30 декабря (тогда погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения) на улицах Белгорода начали устанавливать модульные конструкции из бетона.

В том числе, их установили возле школ. С начала этого учебного года оконные проемы в классах и коридорах там обложены мешками с песком, а стекла оклеены бронепленкой.