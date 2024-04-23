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    Белгород готовится к Пасхе. На кладбищах устанавливают укрытия от обстрелов

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    1 комментарий

    В Белгороде устанавливают 20 дополнительных модульных укрытий на 9 городских кладбищах. Об этом 23 апреля сообщил мэр города Валентин Демидов.

    Таким образом местные власти готовятся к Пасхе, когда принято посещать могилы родных.

    «Безопасность посетителей кладбищ — приоритетный вопрос. Для обеспечения порядка в пасхальные дни здесь будут дежурить представители полиции, белгородской самообороны», — написал Демидов в своем официальном тг-канале.

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    Мэр Белгорода также уточнил, что Оперативный штаб области рекомендовал горожанам все-таки воздержаться от посещений кладбищ 4–5 мая.

    Напомним, уже много месяцев Белгород обстреливают с территории Украины практически ежедневно. После особенно сильного обстрела 30 декабря (тогда погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения) на улицах Белгорода начали устанавливать модульные конструкции из бетона.

    В том числе, их установили возле школ. С начала этого учебного года оконные проемы в классах и коридорах там обложены мешками с песком, а стекла оклеены бронепленкой.

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    Комментарии 1

    Йёхан23 Апр 2024 в 18:03
    Обозревая информацию за прошедшую неделю, прихожу к выводу, что в этом мире имеется только один достоверный факт: Христос воскрес.
    Всё остальное – пропаганда.
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