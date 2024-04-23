Водителя утонувшего в Неве «Мерседеса» с беременной пассажиркой отправили в колонию

Невский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, автомобиль которого затонул в Неве. В салоне находилась беременная пассажирка — она погибла. Подсудимому назначили семь лет лишения свободы.

Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга 23 апреля со ссылкой на обвинение, мужчина, будучи под действием наркотиков, катался на чужом технически неисправном Mercedes-Benz С180. Среди технарушений — разные модели шин с различными рисунками протектора, неравномерным износом и неисправными тормозными системами. В салоне также находилась 33-летняя пассажирка — она была беременна.



В какой-то момент мужчина остановился на уклоне грунтовой дороги около Невы. В материалах суда отмечается, что в тот день погода была пасмурной, дороги — мокрыми. Водитель заглушил двигатель и покинул салон, не предприняв мер, исключающих самопроизвольное движение машины. В итоге автомобиль съехал в Неву. Произошедшее попало на видео. По данным прокуратуры Петербурга, несмотря на попытки очевидцев и водителя спасти пассажирку, автомобиль оказался в воде, женщина погибла. Ее смерть наступила от асфиксии в результате утопления.



Подсудимый признал вину, но лишь частично, и пояснил, что не знал о неисправности машины, а если бы был в курсе, то не сел бы за руль и не повез потерпевшую.

