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    Водителя утонувшего в Неве «Мерседеса» с беременной пассажиркой отправили в колонию

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    4 комментария

    Невский районный суд Петербурга огласил приговор мужчине, автомобиль которого затонул в Неве. В салоне находилась беременная пассажирка — она погибла. Подсудимому назначили семь лет лишения свободы.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга 23 апреля со ссылкой на обвинение, мужчина, будучи под действием наркотиков, катался на чужом технически неисправном Mercedes-Benz С180. Среди технарушений — разные модели шин с различными рисунками протектора, неравномерным износом и неисправными тормозными системами. В салоне также находилась 33-летняя пассажирка — она была беременна.

    В какой-то момент мужчина остановился на уклоне грунтовой дороги около Невы. В материалах суда отмечается, что в тот день погода была пасмурной, дороги — мокрыми. Водитель заглушил двигатель и покинул салон, не предприняв мер, исключающих самопроизвольное движение машины. В итоге автомобиль съехал в Неву. Произошедшее попало на видео. По данным прокуратуры Петербурга, несмотря на попытки очевидцев и водителя спасти пассажирку, автомобиль оказался в воде, женщина погибла. Ее смерть наступила от асфиксии в результате утопления.

    Подсудимый признал вину, но лишь частично, и пояснил, что не знал о неисправности машины, а если бы был в курсе, то не сел бы за руль и не повез потерпевшую.

    Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом на право управления транспортными средствами сроком на два с половиной года.

    По данным «Фонтанки», у погибшей женщины остались четверо детей.

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    Комментарии 4

    Guddd-Head23 Апр 2024 в 18:47
    Был я на том месте — там воды по колено
    +0−0
    MidNightWoodpecker23 Апр 2024 в 17:44
    А почему "химия"? Вроде другим за такое по восемь лет колонии дают. Или он из специалистов, приоритетной нации
    +0−1
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