В МВД заявили о необходимости оборудования детских лагерей укрытиями от БПЛА

Возрастающие риски травмирования детей беспилотными летательными аппаратами и необходимость оборудования детских лагерей укрытиями от БПЛА обсудили 23 апреля на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященном подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 года.

«Необходимо в местах массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного следования к ним», — заявила заместитель начальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Светлана Ушакова (цитата по РИА Новости). Также в оздоровительные лагеря на побережье Краснодарского края, в Крыму и Севастополе направят дополнительных сотрудников МВД.