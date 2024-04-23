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    В МВД заявили о необходимости оборудования детских лагерей укрытиями от БПЛА

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    4 комментария

    Возрастающие риски травмирования детей беспилотными летательными аппаратами и необходимость оборудования детских лагерей укрытиями от БПЛА обсудили 23 апреля на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященном подготовке к летней оздоровительной кампании 2024 года.

    «Необходимо в местах массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного следования к ним», — заявила заместитель начальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Светлана Ушакова (цитата по РИА Новости). Также в оздоровительные лагеря на побережье Краснодарского края, в Крыму и Севастополе направят дополнительных сотрудников МВД.

    Днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе за все время обстрелов, в том числе при помощи БПЛА, было убито 120 мирных жителей, из них — 11 детей.

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    Детские лагеряБеспилотникиСовет ФедерацииМВД
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    Комментарии 4

    VVM196223 Апр 2024 в 12:59
    вот это русский "мир" , жесток и беспощаден.
    +2−0
    28089653023 Апр 2024 в 12:50
    Денежки сами себя не попилят. Понимаете ли....
    +3−0
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