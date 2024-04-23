Вице-премьер Белоусов: курсы по управлению БПЛА должны быть запущены в школах с 1 сентября

Федеральная образовательная программа по управлению беспилотными авиационными системами должна быть полностью запущена в школах и колледжах России с 1 сентября 2024 года. Об этом 23 апреля заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Для обеспечения полной готовности программы к началу учебного года школы и колледжи с июля начнут оснащать необходимым оборудованием, кадровым составом, готовить соответствующие площадки для тренировочных полётов (малые и основные полётные зоны), специализированные классы, ремонтные станции и зоны 3D-печати.
На заседании правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем представитель Минпросвещения сообщил, что с 1 июля кружки практической подготовки для обучения управлению БПЛА откроются в 523 школах и в 30 колледжах. В проекте участвуют 30 субъектов Российской Федерации.
Андрей Белоусов поручил Министерству просвещения дополнительно проработать с Росавиацией аттестацию подготовленных образовательных программ и педагогов.
Ранее сообщалось, что школьников будут учить применению беспилотников и общевойсковому бою на обновленном курсе ОБЖ.