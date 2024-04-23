Вице-премьер Белоусов: курсы по управлению БПЛА должны быть запущены в школах с 1 сентября

Федеральная образовательная программа по управлению беспилотными авиационными системами должна быть полностью запущена в школах и колледжах России с 1 сентября 2024 года. Об этом 23 апреля заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Для обеспечения полной готовности программы к началу учебного года школы и колледжи с июля начнут оснащать необходимым оборудованием, кадровым составом, готовить соответствующие площадки для тренировочных полётов (малые и основные полётные зоны), специализированные классы, ремонтные станции и зоны 3D-печати.