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    Кто на «красный». Регистратор снял, как машина на Есенина снесла девушку на «зебре»

    1955
    3 комментария

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    ДТП, в котором серьезно пострадала девушка-пешеход в Выборгском районе Петербурга, попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Удар был такой силы, что потерпевшую перекинуло через машину.

    Наезд произошел в половине двенадцатого часа дня 20 апреля на пересечении улицы Есенина и Северного проспекта, сообщают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что двое пешеходов начали перебегать дорогу по регулируемому переходу, когда им еще горел красный свет. Автомобиль летел по Есенина тоже уже на красный сигнал светофора. От удара пешехода в черном буквально подбросило. Второму повезло не попасть под машину.

    Как писала «Фонтанка», сбитую девушку с сочетанной травмой головы, груди, рук и ног доставили в больницу в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказывали, что водитель сам вызвал ей скорую.

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    Комментарии 3

    alexadmin22 Апр 2024 в 14:28
    Не успела на 123...
    +0−0
    Slava_Rossii222 Апр 2024 в 14:23
    Если водитель выехал на перекрёсток на зелёный, то он ничего не нарушил. Скорость нормальная, тормозил вовремя. Вина только на пешеходах.
    +1−1
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