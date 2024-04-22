Кто на «красный». Регистратор снял, как машина на Есенина снесла девушку на «зебре»

ДТП, в котором серьезно пострадала девушка-пешеход в Выборгском районе Петербурга, попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Удар был такой силы, что потерпевшую перекинуло через машину.

Наезд произошел в половине двенадцатого часа дня 20 апреля на пересечении улицы Есенина и Северного проспекта, сообщают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что двое пешеходов начали перебегать дорогу по регулируемому переходу, когда им еще горел красный свет. Автомобиль летел по Есенина тоже уже на красный сигнал светофора. От удара пешехода в черном буквально подбросило. Второму повезло не попасть под машину.