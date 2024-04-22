Это максимум за последние 30 лет. За год в России зарегистрировали 12 тысяч зараженных корью

Более 12 тысяч человек перенесли корь в прошлом году. Для России это небывалый показатель — сопоставимый только с уровнем заболеваемости середины 1990-х годов. Данные по коревой заболеваемости 22 апреля опубликовал медицинский портал «Медвестник» со ссылкой на Роспотребнадзор.



В 2023 году показатель заболеваемости корью в России составил 8,92 случая на 100 тысяч населения, то есть корь перенесли более 12 тысяч человек. В сравнении с предыдущим, 2022 годом он вырос в 127 раз — тогда показатель заболеваемости составлял 0,07 случая на 100 тысяч населения, значит, заразились всего 100 человек.