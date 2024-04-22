Это максимум за последние 30 лет. За год в России зарегистрировали 12 тысяч зараженных корью

Более 12 тысяч человек перенесли корь в прошлом году. Для России это небывалый показатель — сопоставимый только с уровнем заболеваемости середины 1990-х годов. Данные по коревой заболеваемости 22 апреля опубликовал медицинский портал «Медвестник» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В 2023 году показатель заболеваемости корью в России составил 8,92 случая на 100 тысяч населения, то есть корь перенесли более 12 тысяч человек. В сравнении с предыдущим, 2022 годом он вырос в 127 раз — тогда показатель заболеваемости составлял 0,07 случая на 100 тысяч населения, значит, заразились всего 100 человек.
12 тысяч заболевших — это максимум, достигнутый с 1994 года. Тогда при практически полном отсутствии вакцинации в стране корью заразились 28,6 тысяч человек, показатель — почти 20 случаев на 100 тысяч населения, сообщает издание со ссылкой на ретроспективный тематический сборник Роспотребнадзора. Позже, в 1990-е число заболевших снижалось, максимальные цифры доходили до 8,1 тысячи человек в год. С 2007 по 2011 регистрировались, можно сказать, единичные случаи кори в стране, а затем снова начался рост, как и во всем мире. В 2019 году на пике мировой заболеваемости корью в России было зарегистрировано 4,8 тысяч заразившихся.
Эксперты объясняют беспрецедентный рост тем, что во время пандемии коронавируса в мире вакцинацию откладывали на более благополучные времена, также среди причин называют высокую активность антипрививочников. Кроме того, среди причин высокой заболеваемости называют отсутствие ревакцинации у взрослых, в том числе в странах СНГ.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в конце прошлого года в Петербурге возник дефицит коревой вакцины. В этом году ее тоже поставляют в ограниченных количествах, закупки осложняются тем, что на рынке она в дефиците. В феврале в школе № 222 «Петришуле» Центрального района ввели карантин из-за заболевших корью.