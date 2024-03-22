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    «Потребность выше, чем мы можем обеспечить». Когда вакцина от кори появится в поликлиниках Петербурга

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    Жители Петербурга вновь сообщают о проблемах с вакциной от кори. Дефицит заметили и в поликлиниках, и в частных медцентрах. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» объяснили, почему так произошло.

    Как объяснили в комздраве 22 марта, для плановой вакцинации в рамках календаря прививок запас вакцины против кори в регионе формируется за счет федеральных поставок по распределению Минздрава. В феврале в город поступила вакцина «Вактривир» — всего 6 290 доз. Затем поставка была 11 марта — почти 9 тысяч доз.

    А вот запас вакцины против кори для контактных лиц в очагах инфекции формируется за счет средств бюджета Петербурга путем проведения закупок медицинскими организациями в рамках конкурса. Но из-за дефицита вакцины на рынке есть сложности с проведением закупки препарата в полном объеме. На прошлой неделе в Петербург поступило 8 тысяч доз такой вакцины. Сейчас эта поставка распределяется между медучреждениями.

    «Потребность выше, чем мы можем обеспечить. Вакцина поступает небольшими партиями», — уточнили в комитете.

    «Фонтанка» рассказывала о дефиците вакцины против кори в конце февраля. Корреспондент обзвонил более десятка детских поликлиник в разных районах Петербурга, однако ни в одной из них не нашлось дефицитной вакцины. Тогда же в школе № 222 «Петришуле» Центрального района ввели карантин из-за заболевших корью. Управление Роспотребнадзора по Петербургу начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

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    КорьВакцинаДефицит
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