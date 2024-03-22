«Потребность выше, чем мы можем обеспечить». Когда вакцина от кори появится в поликлиниках Петербурга

Жители Петербурга вновь сообщают о проблемах с вакциной от кори. Дефицит заметили и в поликлиниках, и в частных медцентрах. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» объяснили, почему так произошло.



Как объяснили в комздраве 22 марта, для плановой вакцинации в рамках календаря прививок запас вакцины против кори в регионе формируется за счет федеральных поставок по распределению Минздрава. В феврале в город поступила вакцина «Вактривир» — всего 6 290 доз. Затем поставка была 11 марта — почти 9 тысяч доз.