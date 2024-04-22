Палата представителей одобрила законопроект о запрете TiKTok в США. Владельцы сервиса назвали это «нарушением свободы слова»

Законопроект, обязывающий владельцев TikTok продать платформу в течение девяти месяцев под угрозой блокировки приложения в США, нарушает свободу слова 170 миллионов американцев. Об этом говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters.

Голосование по «закону о TikTok» состоялось в Палате представителей США 20 апреля вместе с законопроектом о дополнительной помощи Украине, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT- гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».

