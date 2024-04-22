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    Палата представителей одобрила законопроект о запрете TiKTok в США. Владельцы сервиса назвали это «нарушением свободы слова»

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    4 комментария

    Законопроект, обязывающий владельцев TikTok продать платформу в течение девяти месяцев под угрозой блокировки приложения в США, нарушает свободу слова 170 миллионов американцев. Об этом говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters.

    Голосование по «закону о TikTok» состоялось в Палате представителей США 20 апреля вместе с законопроектом о дополнительной помощи Украине, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT- гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».

    В TikTok раскритиковали решение Палаты представителей, заявив, что оно было принято под прикрытием «важности иностранного и гуманитарного содействия», и подтвердили готовность оспаривать его в суде, задействовав все юридические возможности, прежде чем рассматривать варианты продажи активов.

    Из Палаты представителей законопроект переходит на рассмотрение в Сенат. Президент Джо Байден уже заявлял ранее о готовности подписать «закон о TikTok».

    В России также существует возможность блокировки TikTok в России — о рассмотрении такого сценария заявляли в Роскомнадзоре.

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    Комментарии 4

    Марти МакФлай22 Апр 2024 в 13:10
    Свободная страна ведь - чего хотят, то и делают с соцсетями.
    +0−0
    28024795722 Апр 2024 в 12:54
    Бандитский ЦК КПК озабочен состоянием свободы слова в США. «Это просто праздник какой-то!» ©
    +1−1
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