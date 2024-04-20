В Смольном подсчитали, сколько туристов приедут в Петербург на майские праздники

В период с 27 апреля по 12 мая в Петербург приедут около 850 тысяч туристов, приводит статистику аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга» пресс-служба правительства Петербурга 20 апреля.



В прошлом году в период майских праздников в Петербурге побывали 770 тысяч туристов. Средняя загрузка гостиниц, отелей и хостелов с 28 апреля по 1 мая ожидается более 80%, а с 9 по 12 мая — 90–95%. Средние показатели по бронированиям уже превышают прошлогодние.

Открытие летнего туристского сезона запланировано на 27–28 апреля. В эти дни объявят полный старт навигации, и у туристов появится возможность совершить прогулку по водным путям. 27 апреля пройдет открытие летнего сезона в музее-заповеднике «Петергоф».