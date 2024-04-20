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    В Смольном подсчитали, сколько туристов приедут в Петербург на майские праздники

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    1 комментарий

    В период с 27 апреля по 12 мая в Петербург приедут около 850 тысяч туристов, приводит статистику аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга» пресс-служба правительства Петербурга 20 апреля.

    В прошлом году в период майских праздников в Петербурге побывали 770 тысяч туристов. Средняя загрузка гостиниц, отелей и хостелов с 28 апреля по 1 мая ожидается более 80%, а с 9 по 12 мая — 90–95%. Средние показатели по бронированиям уже превышают прошлогодние.

    Открытие летнего туристского сезона запланировано на 27–28 апреля. В эти дни объявят полный старт навигации, и у туристов появится возможность совершить прогулку по водным путям. 27 апреля пройдет открытие летнего сезона в музее-заповеднике «Петергоф».

    Музеи, выставочные залы и общественные пространства подготовят специальные программы. С 3 по 5 мая также пройдет фестиваль водных фонариков в Юсуповском саду.

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    Комментарии 1

    Что не так, Господи?!..)21 Апр 2024 в 01:01
    - Почему опять и снова грустно улыбаешься? - Разве не понимаешь Ты?! - Я-то - легко, людям объясни! - Не увиливай, не Ты ли меня учил?! - Чему? - Спокойствию..) - Давай.. Волну Спокойствия поймаем! - Почти легко, уже на ней я..) - Как тебе? - Такое ощущение, что не слезал бы..) - Даже.. - Не продолжай, для них готов на всё..) - Смотри, как всё запутано у тебя! - У кого не запутано? ) - Представь себя.. Туристом в Этой Жизни! - Господи, Отрешённость проходили мы уже! - проверил, на всякий случай!..) - Чего же молчишь Ты? - Дурень, можешь вливать в себя ровно столько, сколько в тебя влезет! - Не нарушит ли это чьи-нибудь Права? - Зачем тебе.. рассудок? - Всего-то? )
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