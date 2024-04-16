СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников УК «Собрание» в Петербурге

ГСУ СК РФ по Петербургу после запроса депутата Госдумы Михаила Романова возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников ООО «УК «Собрание». Об этом говорится в ответе МВД на запрос парламентария.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (Мошенничство) УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «УК «Собрание» полученных от собственников и нанимателей многоквартирных домов на территории Невского района <...> денежных средств», - говорится в ответе за подписью замминистра МВД Андрея Храпова.
Виновные лица в настоящее время устанавливаются. В документе указано, что похищенные деньги предназначались для перечисления ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» за предоставленные услуги о холодному водоснабжению, водоотведению и отпуску питьевой воды. И тем самым предприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
По части 4 статьи 159 УК РФ максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Фонтанка» писала, что прокуратура Невского районе вместе с полицией проводит проверку сотрудников «УК «Собрание».