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    СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников УК «Собрание» в Петербурге

    2004
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    ГСУ СК РФ по Петербургу после запроса депутата Госдумы Михаила Романова возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников ООО «УК «Собрание». Об этом говорится в ответе МВД на запрос парламентария.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (Мошенничство) УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «УК «Собрание» полученных от собственников и нанимателей многоквартирных домов на территории Невского района <...> денежных средств», - говорится в ответе за подписью замминистра МВД Андрея Храпова.

    Виновные лица в настоящее время устанавливаются. В документе указано, что похищенные деньги предназначались для перечисления ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» за предоставленные услуги о холодному водоснабжению, водоотведению и отпуску питьевой воды. И тем самым предприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.


    По части 4 статьи 159 УК РФ максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

    Ранее «Фонтанка» писала, что прокуратура Невского районе вместе с полицией проводит проверку сотрудников «УК «Собрание».

    Согласно данным СПАРК, владельцем ООО «УК «Собрание» является Алексей Воронцов, гендиректором — Максим Мельников. «Управляшке» достались дома компании «Доверие», которая обанкротилась. Фирма входила в холдинг ПАО «ГИТ». Воронцов является собственником и главой того самого «Жилкомсервиса Московского района».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как судебные приставы запрещают менять провальную управляющую компанию, которая накопила долги перед поставщиками ресурсов, а плата, получаемая с жильцов домов, — это единственный источник дохода, чтобы эти долги погасить. Аналогичная ситуация происходила и со сменой УК «Собрание». Михаил Романов обращал на это внимание, прокуратура выступила против такого «долгового рабства».

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