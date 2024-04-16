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    Владимир Путин назначил нового посла РФ в Румынии

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    Валерий Кузьмин освобожден от обязанностей посла РФ в Румынии. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Новым послом РФ назначен Владимир Липаев.

    «Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», – написано в официальном документе.

    Ранее правительство Финляндии приняло решение о назначении Марьи Лийвала новым послом в России. Она приступит к своей работе в Москве 1 сентября.

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