Владимир Путин назначил нового посла РФ в Румынии

Валерий Кузьмин освобожден от обязанностей посла РФ в Румынии. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Новым послом РФ назначен Владимир Липаев.
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», – написано в официальном документе.
Ранее правительство Финляндии приняло решение о назначении Марьи Лийвала новым послом в России. Она приступит к своей работе в Москве 1 сентября.