Водитель каршеринга задержан после смертельного ДТП на Литейном мосту. Полиция подтверждает: был сильно пьян

По факту смертельного ДТП на Литейном мосту после осмотра места трагедии полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть»). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предположения очевидцев о том, что водитель был нетрезв, подтверждены официально. По данным полиции, медицинское освидетельствование выявило 0,866 мг/л алкоголя. Допустимое значение, напомним, 0,160 мг/л.
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 16 апреля в 2:43 на съезде с Литейного моста на Выборгскую сторону. 26-летний водитель каршеринга «Эксид» сбил насмерть 68-летнего мужчину — по данным «Фонтанки», сотрудника ведомственной охраны Минтранса. Момент наезда попал на видео. Водитель каршеринга задержан на основании статьи 91 УПК РФ.