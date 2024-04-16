Появляется как будто из ниоткуда. Смертельное ДТП на Литейном мосту попало на видео

В ДТП на Литейном мосту погиб, по данным «Фонтанки», сотрудник ведомственной охраны Минтранса. Наезд попал на видео. В тёмное время суток пешеходов видно хуже, а если водитель нетрезв, то риск сильно возрастает.
Автор: «Дорожный инспектор»
Видео публикует «Дорожный инспектор». На записи пешехода не разглядеть, пока он не падает на дорогу: возможно, автомобиль какое-то время тянул человека за собой.
ДТП произошло 16 апреля в 2:43 на Литейном мосту, при съезде на Выборгскую сторону. По данным полиции, водитель
Очевидцы рассказывали, что пользователь каршеринга был пьян. «Водитель был с признаками САО. В первое время ему казалось, что это был манекен», — писали в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По данным «Дорожного инспектора», водитель надул