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    Появляется как будто из ниоткуда. Смертельное ДТП на Литейном мосту попало на видео

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    В ДТП на Литейном мосту погиб, по данным «Фонтанки», сотрудник ведомственной охраны Минтранса. Наезд попал на видео. В тёмное время суток пешеходов видно хуже, а если водитель нетрезв, то риск сильно возрастает.

    Автор: «Дорожный инспектор»

    Видео публикует «Дорожный инспектор». На записи пешехода не разглядеть, пока он не падает на дорогу: возможно, автомобиль какое-то время тянул человека за собой.

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    ДТП произошло 16 апреля в 2:43 на Литейном мосту, при съезде на Выборгскую сторону. По данным полиции, водитель 1997 года рождения за рулём каршеринга Exeed не справился с управлением и сбил насмерть мужчину 1955 года рождения. По предварительным данным «Фонтанки», погибший был сотрудником ведомственной охраны Минтранса. «Дорожный инспектор» писал, что он выставлял заграждения в рамках подготовки к разводке мостов в период навигации.

    Очевидцы рассказывали, что пользователь каршеринга был пьян. «Водитель был с признаками САО. В первое время ему казалось, что это был манекен», — писали в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По данным «Дорожного инспектора», водитель надул 0,866 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л.

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