«Ему казалось, что это был манекен». На съезде с Литейного моста — мятый каршеринг и тело

На Литейном проспекте и Литейном мосту утром 16 апреля образовалась крупная пробка из-за ДТП при съезде с моста на Арсенальную набережную на Выборгской стороне.
На съезде с моста в 2:43 каршеринг сбил ограждения и, предположительно, сотрудника мостовой службы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях и видео — накрытое тело в зоне ограждений.
«Водитель был с признаками САО. В первое время ему казалось, что это был манекен», — отмечается в сообщении.
Пробка в направлении Выборгской стороны растянулась, по данным «Яндекс.Карт», почти на 1,5 километра, её хвост — в районе улицы Некрасова. В противоположном направлении, на улице Академика Лебедева, также есть затор.