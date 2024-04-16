    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, зап

    747мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Надул в 5 раз больше допустимого значения. Подробности ДТП на Литейном мосту, где каршеринг сбил человека насмерть

    6017
    2 комментария

    Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Литейном мосту 16 апреля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В Мостотресте пояснили, что сбитый человек не сотрудник предприятия.

    По данным полиции, 16 апреля в 2:43 на Литейном мосту водитель 1997 года рождения за рулём каршеринга «Эксид» не справился с управлением и совершил наезд на мужчину 1955 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия.

    По некоторой информации, погибший был сотрудником охраны.

    «Пока в Петербурге мосты еще не разводят, но сотрудники охраны выставляют заграждения», — пишет «Дорожный инспектор». По словам очевидцев, у водителя каршеринга (мужчина из Ленобласти), предположительно, было не только алкогольное, но и наркотическое опьянение. Он, по данным «Дорожного инспектора», надул 0.866 мг/л при допустимом значении 0.160 мг/л, то есть превысил его почти в 5,5 раза.

    «Водителя каршеринга в данный момент арестовывают по ст. 91 УК РФ. <...> Составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление т/с в состоянии опьянения»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ», — отмечается в сообщении.

    Пробка на Литейном мосту и Литейном проспекте в направлении Выборгской стороны стала меньше, чем час назад, хотя общая загруженность дорог Петербурга выросла до 6 баллов по шкале «Яндекса». Это обычный для утреннего часа пик показатель.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеСмертельное ДТПДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close