Надул в 5 раз больше допустимого значения. Подробности ДТП на Литейном мосту, где каршеринг сбил человека насмерть

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Литейном мосту 16 апреля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В Мостотресте пояснили, что сбитый человек не сотрудник предприятия.
По данным полиции, 16 апреля в 2:43 на Литейном мосту водитель 1997 года рождения за рулём каршеринга «Эксид» не справился с управлением и совершил наезд на мужчину 1955 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия.
По некоторой информации, погибший был сотрудником охраны.
«Пока в Петербурге мосты еще не разводят, но сотрудники охраны выставляют заграждения», — пишет «Дорожный инспектор». По словам очевидцев, у водителя каршеринга (мужчина из Ленобласти), предположительно, было не только алкогольное, но и наркотическое опьянение. Он, по данным «Дорожного инспектора», надул 0.866 мг/л при допустимом значении 0.160 мг/л, то есть превысил его почти в 5,5 раза.
«Водителя каршеринга в данный момент арестовывают по ст. 91 УК РФ. <...> Составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление т/с в состоянии опьянения»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ», — отмечается в сообщении.
Пробка на Литейном мосту и Литейном проспекте в направлении Выборгской стороны стала меньше, чем час назад, хотя общая загруженность дорог Петербурга выросла до 6 баллов по шкале «Яндекса». Это обычный для утреннего часа пик показатель.