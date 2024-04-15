Генсек ООН: Ближний Восток на грани полномасштабного конфликта

Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время срочного заседания Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль, которое проходит в воскресенье, 14 апреля.



«Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта», - сказал он.

В ходе своего выступления генсек также заявил о запрете на применение силы против любого государства и о неприкосновенности дипломатических объектов. И подчеркнул, что пришло время для деэскалации, призвав глав государств к максимальной сдержанности. Постоянный представитель России про ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании сказал, что атака Ирана стала ответом на бездействие Совбеза.