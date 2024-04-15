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    Генсек ООН: Ближний Восток на грани полномасштабного конфликта

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    Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время срочного заседания Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль, которое проходит в воскресенье, 14 апреля.

    «Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта», - сказал он.
    В ходе своего выступления генсек также заявил о запрете на применение силы против любого государства и о неприкосновенности дипломатических объектов. И подчеркнул, что пришло время для деэскалации, призвав глав государств к максимальной сдержанности. Постоянный представитель России про ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании сказал, что атака Ирана стала ответом на бездействие Совбеза.

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили поддержку Израилю и подтвердили готовность принять меры против Ирана после его атаки. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.

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