Генсек ООН: Ближний Восток на грани полномасштабного конфликта

Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время срочного заседания Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль, которое проходит в воскресенье, 14 апреля.
«Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта», - сказал он.
В ходе своего выступления генсек также заявил о запрете на применение силы против любого государства и о неприкосновенности дипломатических объектов. И подчеркнул, что пришло время для деэскалации, призвав глав государств к максимальной сдержанности. Постоянный представитель России про ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании сказал, что атака Ирана стала ответом на бездействие Совбеза.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. В Министерстве иностранных дел Израиля расценивают Иран как величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили поддержку Израилю и подтвердили готовность принять меры против Ирана после его атаки. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.