«Прошу, если вы увидите этот текст...» Отец забранных из подвала детей попросил передать сыновьям послание

Отец троих детей, которых почти неделю назад забрали из подвального помещения на Московском шоссе, попросил передать им послание. Текстом письма Артур Талипов поделился с «Фонтанкой» в воскресенье, 14 апреля. Мужчина признался, что тяжело переживает разлуку с сыновьями. «У меня на компе на рабочем столе фото Амира. Сижу, целую его руки, прижимаю к себе монитор. Как будто нить дотянулась до него, и он знает главное, что я их не бросил», — написал Артур. Он признался, что воспоминания вызывают у него слезы.

В момент разлуки мужчина пообещал мальчикам, что прощаются они лишь до утра, но встреча так и не состоялась. Сейчас возможности видеться и общаться с детьми у него нет. В Филатовской больнице, где они находятся, телефоны также не отвечают, когда Артур звонит. Но мужчина выразил надежду, что об отце малышам смогут напомнить те, кто сейчас имеет связь с детьми и читает «Фонтанку».

«Прошу, если вы увидите этот текст, и имеете доступ, передайте Амику, что я продолжаю прокачивать его корабль в космической войне и накопил 280 гемов. И буду копить их до самой встречи. <…> Скажи Аллигатору, что спать без него настоящая мука. А Леткинсу скажи, что у меня есть хороший план! Обожаю, обнимаю, обнимаю вас, мои зойдики! Скоро увидимся!» — написал Артур.

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