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    «Прошу, если вы увидите этот текст...» Отец забранных из подвала детей попросил передать сыновьям послание

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    Отец троих детей, которых почти неделю назад забрали из подвального помещения на Московском шоссе, попросил передать им послание. Текстом письма Артур Талипов поделился с «Фонтанкой» в воскресенье, 14 апреля.

    Мужчина признался, что тяжело переживает разлуку с сыновьями. «У меня на компе на рабочем столе фото Амира. Сижу, целую его руки, прижимаю к себе монитор. Как будто нить дотянулась до него, и он знает главное, что я их не бросил», — написал Артур. Он признался, что воспоминания вызывают у него слезы.

    В момент разлуки мужчина пообещал мальчикам, что прощаются они лишь до утра, но встреча так и не состоялась. Сейчас возможности видеться и общаться с детьми у него нет. В Филатовской больнице, где они находятся, телефоны также не отвечают, когда Артур звонит. Но мужчина выразил надежду, что об отце малышам смогут напомнить те, кто сейчас имеет связь с детьми и читает «Фонтанку».

    «Прошу, если вы увидите этот текст, и имеете доступ, передайте Амику, что я продолжаю прокачивать его корабль в космической войне и накопил 280 гемов. И буду копить их до самой встречи. <…> Скажи Аллигатору, что спать без него настоящая мука. А Леткинсу скажи, что у меня есть хороший план! Обожаю, обнимаю, обнимаю вас, мои зойдики! Скоро увидимся!» — написал Артур.

    Полный текст послания и подробности жизни под присмотром журналистов читайте здесь.

    В девятиэтажке на Московском шоссе в ночь на 9 апреля нашли трёх мальчиков. Самому младшему 2 года, среднему — 4 года, а старшему — 6 лет. С ними был мужчина, Артур Талипов, который заботился о них как отец, но документами свое отцовство опеке и полиции подтвердить не смог. Сыновей он, по договоренности с их матерью Настей, проживающей в Самаре, привез погостить.

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