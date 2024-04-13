    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.44eur99.73

    Пострадавшая в ДТП с ретротрамваем на Наличной улице остаётся в тяжёлом состоянии

    855
    1 комментарий

    Состояние женщины, сбитой ретротрамваем на Васильевском острове в Петербурге, остаётся тяжёлым. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению 13 апреля.

    Пациентку накануне прооперировали в Мариинской больнице, для её выздоровления делают всё возможное. Ещё двух пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Вечером пятницы навестивший их председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что обоих готовят к выписке.

    «Обоим мужчинам был выполнен полный комплекс обследований и оказана необходимая медицинская помощь. Травмы у них нетяжёлые, поэтому лечение они продолжат на амбулаторном этапе. Пообщался перед выпиской с 22-летним пациентом — оказанной помощью он остался доволен», — рассказал он.

    По предварительным данным «Фонтанки», 22-летний житель Васильевского острова поступил к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У 41-летнего пострадавшего, который также живёт на Васильевском острове, ушиб груди и травма головы.

    45-летнюю женщину доставили в Мариинскую больницу в состоянии комы и с травматическим шоком. По предварительной информации, у неё пробита голова и сломано основание черепа.

    По словам очевидцев, её доставали из-под трамвая.

    В пятницу днём в пешеходов, переходивших Наличную улицу по регулируемому переходу, въехал ретротрамвай «Довлатов». Со слов водителя, отказали тормоза. Момент ДТП попал на видео.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пострадавшие в ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close