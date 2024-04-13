Состояние женщины, сбитой ретротрамваем на Васильевском острове в Петербурге, остаётся тяжёлым. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению 13 апреля.
Пациентку накануне прооперировали в Мариинской больнице, для её выздоровления делают всё возможное. Ещё двух пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Вечером пятницы навестивший их председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что обоих готовят к выписке.
«Обоим мужчинам был выполнен полный комплекс обследований и оказана необходимая медицинская помощь. Травмы у них нетяжёлые, поэтому лечение они продолжат на амбулаторном этапе. Пообщался перед выпиской с 22-летним пациентом — оказанной помощью он остался доволен», — рассказал он.
По предварительным данным «Фонтанки», 22-летний житель Васильевского острова поступил к медикам с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У 41-летнего пострадавшего, который также живёт на Васильевском острове, ушиб груди и травма головы.
45-летнюю женщину доставили в Мариинскую больницу в состоянии комы и с травматическим шоком. По предварительной информации, у неё пробита голова и сломано основание черепа.
По словам очевидцев, её доставали из-под трамвая.
В пятницу днём в пешеходов, переходивших Наличную улицу по регулируемому переходу, въехал ретротрамвай «Довлатов». Со слов водителя, отказали тормоза. Момент ДТП попал на видео.