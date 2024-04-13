Состояние женщины, сбитой ретротрамваем на Васильевском острове в Петербурге, остаётся тяжёлым. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению 13 апреля.



Пациентку накануне прооперировали в Мариинской больнице, для её выздоровления делают всё возможное. Ещё двух пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Вечером пятницы навестивший их председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что обоих готовят к выписке.

«Обоим мужчинам был выполнен полный комплекс обследований и оказана необходимая медицинская помощь. Травмы у них нетяжёлые, поэтому лечение они продолжат на амбулаторном этапе. Пообщался перед выпиской с 22-летним пациентом — оказанной помощью он остался доволен», — рассказал он.