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    «Уничтожены в ходе скоротечной перестрелки». НАК отчитался о ликвидации боевиков в Нальчике

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    Национальный антитеррористический комитет (НАК) 11 апреля сообщил об уничтожении в пригороде столицы Кабардино-Балкарской Республики двоих членов бандформирования, входившего в состав международной террористической организации. О начале операции в садовом товариществе «Насып» неподалеку от Нальчика стало известно утром.

    Национальный антитеррористический комитет

    По данным информационного центра НАК, боевики «планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории Республики». В ответ на требование сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь, но, как утверждается, «потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет».

    На месте проводятся следственные действия, обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

    Ранее в ходе контртеррористической операции в Дагестане были задержаны три человека, по версии следствия готовившие теракт в Каспийске и участвовавшие в финансировании обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле».

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