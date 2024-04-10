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    Детьми из петербургского подвала заинтересовался Бастрыкин

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав несовершеннолетних в истории с детьми, найденными в подвале в Петербурге. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба СК РФ.

    В сообщении ведомства отмечается, что правоохранители «вызволили из непригодного для проживания подвала жилого дома» мальчиков в возрасте 2, 4 и 6 лет, которые жили там с отцом, после чего детей госпитализировали с признаками ОРВИ, ссадинами и синяками. Главным следственным управлением СК России организована по этому факту доследственная проверка.

    Как писала «Фонтанка», накануне у дома 10 на Московском шоссе местная жительница увидела полураздетого ребенка в зеленке и позвонила в полицию. Полицейские обнаружили, что в подвале дома проживают отец и трое детей. Причем мужчина в документах отцом не значится. Детей забрали в полицию, а затем в больницу. Сообщалось, что дети сопливили и кашляли, у них имелись синяки и ссадины, но следов насилия и побоев не было. Врачи тяжелых патологий у них не нашли и оценили состояние как среднетяжелое.

    Мать детей последние полгода жила в Самаре. Узнав о ситуации, она сразу выехала в Петербург. Она рассказала журналистам, что с отцом дети жили чуть больше месяца. Родители договорились, что мама заберет их, как только они захотят к ней.

    В отношении родителей по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ). Подробнее об истории читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургДетиАлександр Бастрыкин
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