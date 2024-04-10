Детьми из петербургского подвала заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав несовершеннолетних в истории с детьми, найденными в подвале в Петербурге. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба СК РФ.



В сообщении ведомства отмечается, что правоохранители «вызволили из непригодного для проживания подвала жилого дома» мальчиков в возрасте 2, 4 и 6 лет, которые жили там с отцом, после чего детей госпитализировали с признаками ОРВИ, ссадинами и синяками. Главным следственным управлением СК России организована по этому факту доследственная проверка.