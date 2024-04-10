Госкомиссия разрешила новый запуск ракеты «Ангара-А5». Он будет уже сегодня

Госкомиссия разрешила снова провести первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный, отмененный накануне. Он намечен на сегодня, 10 апреля, на 12:00 мск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».



Вчера, напомним, пуск был автоматически отменен за две минуты до старта. По словам гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пришлось слить топливо, а старт перенесли на 10 апреля.

