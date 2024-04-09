«Не угодил только он». Вову Адидаса убрали с гаражной стены во дворе на Каменноостровском

Вову Адидаса, изображенного на стене гаража во дворе дома 26–28 по Каменноостровскому проспекту, закрасили к вечеру 9 апреля. Поклонников сериала «Слово пацана» он радовал чуть больше суток.
Накануне фотограф «Фонтанки» нашел новый стрит-арт на стене гаража и застал у него «паломников». Молодому папе удалось научить сына произносить ставшую мемом фразу из сериала: «Вы не готовы все!»
Михаил Огнев /«Фонтанка.ру»
Граффити с Вовой Адидасом сохранялось нетронутым больше суток — их обнаружили утром 8 апреля, а 9-го в 16:45 к гаражу пришли коммунальщики. Читательница «Фонтанки» прислала видео: закрашивают «правильного пацана». Она говорит, что арт, покрывающий в том же дворе соседние гаражи, остался нетронутым: «Только Вову! <...> Не угодил только он».
читатель «Фонтанки»
Несанкционированные арты в Петербурге появляются регулярно. Чаще их просто закрашивают рабочие из коммунальных служб. Закрасили даже мурал с изображением Сергея Бодрова у входа в магазин «Рок-остров». Но бывает, доходит до возбуждения уголовных дел, как это произошло, когда на брандмауэрные стены двух домов-памятников на Лиговском проспекте нанесли граффити.