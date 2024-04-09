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    Автомобильные аптечки просят обновления. Минздрав предлагает дополнить их состав

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    Минздрав снова меняет состав автомобильной аптечки, утвержденной в 2020 году. Тогда предполагалось, что утвержденная комплектация должна действовать до 2027 года. Новым приказом ее дополняют, и теперь срок действия продлен до 2030-го. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    В комплект медицинских изделий, предназначенных для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, с 2020 года входили две одноразовые медицинские маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот», жгут для остановки артериального кровотечения, четыре бинта размером 5 м на 10 см и три — 7 м на 14 см, две упаковки стерильных салфеток и фиксирующий рулонный лейкопластырь.

    В новую комплектацию предлагают добавить спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 x 210 см, ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани, а также эластичные бинты многоразового и одноразового использования.

    Укомплектовать аптечку, в случае утверждения приказа, нужно будет до 1 сентября 2024 года.

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    АптечкаМинздрав
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