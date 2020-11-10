Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки с масками и дополнительными перчатками
Минздрав России утвердил измененные требования к комплектации автомобильных аптечек для оказания первой помощи при ДТП. В комплект добавили медицинские маски, дополнительные перчатки и стерильные салфетки, а также заменили слишком маленькие бинты.
Приказ Минздрава опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в комплектацию автомобильной аптечки теперь должны входить две одноразовые медицинские маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта размером 5 м на 10 см и три — 7 м на 14 см, две упаковки стерильных салфеток и фиксирующий рулонный лейкопластырь.
Как поясняли в министерстве, маски и перчатки добавили для защиты от инфекций, а также чтобы помощь могли оказывать сразу два человека. Маленькие бинты и лейкопластырь из аптечки убрали, поскольку при оказании помощи в ДТП они бесполезны, а стерильные бинты и перевязочный пакет — потому, что при аварии сохранить стерильность невозможно.
Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 2027 года. Те же аптечки, что были укомплектованы до вступления в силу новых требований, можно будет использовать в течение их срока годности, но нужно будет привести в соответствие с перечнем до 31 декабря 2024 года.