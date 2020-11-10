Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки с масками и дополнительными перчатками

Минздрав России утвердил измененные требования к комплектации автомобильных аптечек для оказания первой помощи при ДТП. В комплект добавили медицинские маски, дополнительные перчатки и стерильные салфетки, а также заменили слишком маленькие бинты.



Приказ Минздрава опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в комплектацию автомобильной аптечки теперь должны входить две одноразовые медицинские маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта размером 5 м на 10 см и три — 7 м на 14 см, две упаковки стерильных салфеток и фиксирующий рулонный лейкопластырь.