В Челябинской области прорвало плотину в поселке Павловский

Насыпную плотину прорвало в поселке Павловский в Брединском районе Челябинской области на реке Утяжкин Дол. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает 8 апреля пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Ниже по течению реки есть озеро. На месте прорыва находятся сотрудники МЧС и администрация муниципалитета, ведется мониторинг обстановки и контроль за уровнем воды. Угроза не прогнозируется, уточняется в сообщении.

В Оренбургской области ситуацию с паводками признали ЧС федерального масштаба. По данным на 22:00 7 апреля, в Оренбуржье были подтоплены более 10 тысяч жилых домов и почти 18,5 тысячи приусадебных участков. Уровень воды в реке Урал достиг 864 см. Подробнее читайте на «Фонтанке».

